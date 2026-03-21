Pintou um grande desafio para o Grêmio

Os três pontos contra o Vitória colocaram o Grêmio próximo dos primeiros colocados do Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

Neste domingo (22), em São Januário, o Grêmio, dono de 11 pontos no Brasileirão, enfrenta o time do Vasco. O clube carioca ainda está invicto nas mãos do técnico Renato Portaluppi, num jogo bem complicado.

Sem Marlon e com dúvida sobre a volta de Arthur, o time do técnico Luís Castro vai precisar jogar mais do que tem feito, se quiser voltar para casa com ponto na bagagem e presença na primeira página da tabela.