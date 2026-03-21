Não há outra opção para o Inter

Bruno Gomes é um dos destaques do time do Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional

É obrigação. Neste domingo (22), no Beira-Rio, o ainda preocupado Inter vai ter pela frente a nada assustadora Chapecoense, que não consegue ganhar seus jogos e parece grande candidata ao rebaixamento.

Diante deste quadro, o time do técnico Paulo Pezzolano tem a obrigação de acabar com os maus resultados dentro de casa e passar data Fifa fora da zona da desgraça.