Não foi uma noite completa para o Grêmio

Principal fato da noite foi a lesão de Marlon. Duda Fortes / Agencia RBS

Em campo, o Grêmio mandou no jogo, derrotou o Vitória por 2 a 0 e acabou com a seca que já incomodava. Também subiu na tabela do Brasileirão e voltou a sonhar com prêmio grande na competição.

A nota triste da partida ficou por conta da fratura do lateral Marlon, no segundo tempo.

Ele fez um bom jogo, mas por causa da lesão precisou ser levado para o hospital e agora vai ficar um bom tempo em recuperação.