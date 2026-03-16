Jogo do Grêmio contra a Chapecoense é perigoso

Todo o cuidado é pouco.
Nesta segunda-feira, longe de casa, o Grêmio tenta dar uma melhorada na pontuação, quando enfrenta a Chapecoense, que também busca recuperação no Brasileirão.
Esse é daqueles jogos perigosos, que exigem uma atuação sem erros, esforço no limite, tudo para superar a falta de seu melhor jogador e evitar um fracasso em Chapecó.
Risco
Não vai ser fácil.
Com um elenco que não assusta ninguém, o Botafogo levou um sonoro 3 a 0 do Flamengo e escapou de coisa pior.
Se não ser uma boa melhorada, o Fogão vai, em seguida, se aproximar do grupo dos piores.
Preocupante
Aconteceu de novo.
Mais uma vez, o Atlético-MG foi dominado, desta vez pelo Vitória, perdeu o jogo e deixou o seu povo de cabelos em pé.
Pelo andar da carruagem, o técnico Eduardo Dominguez vai durar pouco no comando do Galo.
Perguntinha
O Grêmio vai acabar com o jejum longe da Arena?