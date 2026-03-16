Jogo do Grêmio contra a Chapecoense é perigoso

Torcida do Grêmio na partida contra o Bragantino, pelo Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

Todo o cuidado é pouco.

Nesta segunda-feira, longe de casa, o Grêmio tenta dar uma melhorada na pontuação, quando enfrenta a Chapecoense, que também busca recuperação no Brasileirão.

Esse é daqueles jogos perigosos, que exigem uma atuação sem erros, esforço no limite, tudo para superar a falta de seu melhor jogador e evitar um fracasso em Chapecó.

Risco

Não vai ser fácil.

Com um elenco que não assusta ninguém, o Botafogo levou um sonoro 3 a 0 do Flamengo e escapou de coisa pior.

Se não ser uma boa melhorada, o Fogão vai, em seguida, se aproximar do grupo dos piores.

Preocupante

Aconteceu de novo.

Mais uma vez, o Atlético-MG foi dominado, desta vez pelo Vitória, perdeu o jogo e deixou o seu povo de cabelos em pé.

Pelo andar da carruagem, o técnico Eduardo Dominguez vai durar pouco no comando do Galo.

Perguntinha

O Grêmio vai acabar com o jejum longe da Arena?