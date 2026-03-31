Inter terá que se virar para não errar o tiro

Comissão técnica deverá ficará à espera da próxima janela. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Vai com o que tem. O prazo acabou e o Inter, mesmo liberado do transfer ban, não contratou ninguém e terá que encarar os próximos jogos, até a abertura da janela europeia, com seus atuais jogadores.

Agora, com mais tempo pela frente, a incompetente direção do Colorado terá que se virar para arrumar dinheiro, pesquisar o mercado e não errar o tiro com a pouca munição no tambor.