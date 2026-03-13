Empate com o Bragantino escancara a falta que Arthur faz no Grêmio

Partida pela 5ª rodada do Brasileirão terminou em 1 a 1 na Arena. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Não dá para lamentar. Num jogo elétrico, com chances dos dois lados, o Grêmio saiu na frente do marcador, foi dominado pelo Bragantino na maior parte do tempo, cedeu o empate e deixou escapar a chance de arrumar moradia no G-4.

Um empate inesperado pela maioria da torcida, mas justo pelo que se viu dentro da Arena e que mais uma vez provou que Arthur faz uma falta danada ao time de Luís Castro.