Momento do Grêmio preocupa o torcedor para o futuro

Fim de semana teve mais uma decepção para os gremistas. Em casa, com alguns titulares, o Tricolor voltou a jogar pouco, só empatou com o ainda invicto Juventude e, mais uma vez. Isso deixou o seu torcedor frustrado e bem preocupado a respeito do futuro.
Além da atuação ruim, o Grêmio perdeu Arthur, que foi expulso tão logo entrou em campo e vai fazer muita falta no confronto decisivo contra o Novo Hamburgo.
