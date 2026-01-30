Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Falta de resultados
Opinião

Críticas ao novo treinador do Grêmio começaram cedo

No entanto, português parece não se abalar

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS