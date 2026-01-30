Críticas ao novo treinador do Grêmio começaram cedo

Começou cedo. Após uma amostragem muito pequena, boa parte do Grêmio já começa a dirigir críticas ao técnico Luís Castro, pelos resultados e pelas escalações de jogadores que estiveram mal em 2025.
Se as coisas não mudarem, mesmo sem os esperados reforços, a tendência é de mais barulho ainda contra o português que não parece nada abalado com o que está acontecendo.
