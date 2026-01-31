Como os treinadores de Caxias e Inter devem escalar suas equipes

Pezzolano pode fazer testes na partida contra o Caxias. Bruno Todeschini / Agencia RBS

É só para cumprir tabela. Também neste sábado (31), no Centenário, os classificados Caxias e Inter fazem um daqueles jogos que não altera a vida de ninguém. Serve de ajuste para a próxima e decisiva fase do Gauchão.

Pela quase nenhuma importância do confronto, tudo indica que os dois treinadores vão escalar seus times reservas, até para tirarem dúvidas a respeito das opções no futuro.