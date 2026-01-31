Como os treinadores de Caxias e Inter devem escalar suas equipes

É só para cumprir tabela. Também neste sábado (31), no Centenário, os classificados Caxias e Inter fazem um daqueles jogos que não altera a vida de ninguém. Serve de ajuste para a próxima e decisiva fase do Gauchão.
Pela quase nenhuma importância do confronto, tudo indica que os dois treinadores vão escalar seus times reservas, até para tirarem dúvidas a respeito das opções no futuro.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲