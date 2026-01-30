A primeira derrapada de Paulo Pezzolano no Inter

Colorado foi derrotado pelo Athletico-PR na estreia do Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

Fica difícil entender. Três dias depois de escalar muito bem, fazer seu time jogar bom futebol, o técnico Paulo Pezzolano deu uma derrapada e ajudou o Inter a perder para o Athletico-PR dentro do Beira-Rio.

A decisão de colocar em campo uma formação diferente da que utilizou no Gre-Nal deixou o Inter mais fragilizado do que era na temporada passada, quando não caiu por milagre.