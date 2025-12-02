Virou jogo importante para o Grêmio

Com muita moral depois de salvar a pele do pior, o Grêmio recebe o Fluminense, logo mais, na Arena, com a cabeça na oitava posição da tabela, que pode proporcionar um prêmio impensável meses atrás: vaga na pré-Libertadores.
Se somar os três pontos, que está longe de ser uma tarefa inviável, o time do técnico Mano Menezes fica bonito na parada e no aguardo do resultado da Copa do Brasil.
