Virou jogo importante para o Grêmio

Arena terá bom público nesta noite. Jeff Botega / Agencia RBS

Com muita moral depois de salvar a pele do pior, o Grêmio recebe o Fluminense, logo mais, na Arena, com a cabeça na oitava posição da tabela, que pode proporcionar um prêmio impensável meses atrás: vaga na pré-Libertadores.

Se somar os três pontos, que está longe de ser uma tarefa inviável, o time do técnico Mano Menezes fica bonito na parada e no aguardo do resultado da Copa do Brasil.