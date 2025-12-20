Pelaipe tem a missão de encontrar um camisa 10 para o Grêmio

Segue a procura. Além de goleiro e lateral-direito, o Grêmio tem outra prioridade: a busca de um camisa 10, um cabeça pensante, jogador que o clube não tem e que tanta falta fez na campanha de 2025.
Esse é um artigo raro, que geralmente custa muito dinheiro, mas a missão de Paulo Pelaipe é descobrir esse talento para enfrentar as durezas que terá no ano que está batendo na porta.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲