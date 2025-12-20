Pelaipe tem a missão de encontrar um camisa 10 para o Grêmio

Paulo Pelaipe assumiu o cargo de executivo de futebol do clube. Gustavo Aleixo / Cruzeiro/Divulgação

Segue a procura. Além de goleiro e lateral-direito, o Grêmio tem outra prioridade: a busca de um camisa 10, um cabeça pensante, jogador que o clube não tem e que tanta falta fez na campanha de 2025.

Esse é um artigo raro, que geralmente custa muito dinheiro, mas a missão de Paulo Pelaipe é descobrir esse talento para enfrentar as durezas que terá no ano que está batendo na porta.