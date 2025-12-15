Os quatro jogadores que darão sustentação a Luís Castro no Grêmio 

APROVADO — Foi um belo gol.
Além de Arthur, Marcos Rocha e Willian, que deram uma boa ajeitada no time, o Grêmio também pode comemorar outra contratação que caiu como luva na Arena: Carlos Vinicius.
Alto, forte, e conhecedor da grande área, o centroavante deu conta do recado, caiu nas graças da direção, da torcida e virou xodó.
Luís Castro se manifesta pela primeira vez sobre acerto com o Tricolor
Anunciado como técnico do Grêmio para 2026 na sexta-feira (12), Luís Castro se pronunciou pela primeira vez sobre o acerto nas redes sociais neste domingo (14). O português destacou a felicidade com a oportunidade e se disse "honrado" por treinar a equipe. O contrato com o clube tem validade até o final de 2027.
Em uma publicação nas redes sociais, o treinador falou sobre o acerto e a expectativa de iniciar o trabalho em Porto Alegre.
— É com um sentimento de grande felicidade que anuncio o meu próximo desafio: treinar o Imortal Tricolor. O Grêmio tem uma história rica e inspiradora, estou muito honrado em representar um clube de tão grande prestígio e dimensão. Juntos, iremos continuar o caminho com dignidade e respeito — disse.