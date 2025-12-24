O que mais chama atenção nas declarações de Luís Castro no Grêmio

Luís Castro já se ambientou ao Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Foi uma bela surpresa. Em sua entrevista de apresentação, o técnico Luiz Castro deu show de conhecimento sobre o Grêmio, parecendo que nunca trabalhou em outro lugar na sua trajetória profissional.

Além de responder todas as perguntas referentes ao clube e ao seu trabalho, o português também chamou a atenção pelo jeito que se comunica e recebeu elogios de todos após a coletiva.