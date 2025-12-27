O que falta para o Grêmio fechar com Tetê

Tetê deve ser anunciado como reforço do Grêmio. Panathinaikos / Divulgação

Alianças compradas. Pelas notícias, já escolheram as roupas, o local da festa, os comes e bebes, e só o que está faltando é o sim do padrinho grego para que tudo seja colocado no papel entre Grêmio e o atacante Tetê.

Se não acontecer nenhum contratempo de última hora, o casório será tornado público em breve, talvez logo na virada do calendário e sem direito a lua de mel.