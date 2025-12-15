O principal candidato a deixar o Inter nesta janela de transferências

NECESSIDADE — Já virou novela.
Não é segredo para ninguém que o Inter precisa vender dois ou três jogadores para dar uma boa melhorada nas finanças, começar a pensar em pagar os credores e voltar a ter crédito na praça.
Um dos nomes sempre cogitados é o de Vitão, que está nos planos de Flamengo e Palmeiras, que segue trabalhando no Beira-Rio e não deixa a certeza de que possa ser trocado por dólares ou euros.
Tite vai vir?
O Inter busca anunciar o quanto antes o seu novo treinador. Alguns nomes vêm sendo consultados pelo atual diretor técnico, Abel Braga, e o mais forte deles é o do ex-treinador da Seleção, Tite. Para tentar sensibilizar o comandante gaúcho, a ideia é oferecer um contrato de longo prazo.
Mesmo com a atual gestão tendo apenas mais um ano à frente do clube, o objetivo é apresentar a Tite um vínculo de, pelo menos, duas temporadas. Por se tratar de um nome de consenso, isso não seria considerado um problema internamente.
Outro fator importante é o fato de Abel e Tite terem uma relação de amizade e de longa data. A presença do novo diretor técnico do Inter, dando suporte, pode pesar para uma resposta positiva.
— Tite é um grande treinador, sempre vai estar na pauta na medida em que decidiu voltar ao trabalho. Faz parte das movimentações. Mas não tive essa conversa ainda porque entendemos que é necessário montar um perfil de treinadores, e, a partir daí, tomar a decisão. Tite sabe disso. Ele deu declarações importantes sobre o Inter. Mas não teve contato formal do clube diretamente sobre isso — disse o presidente Alessandro Barcellos em entrevista coletiva na sexta-feira (12).