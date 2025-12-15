O principal candidato a deixar o Inter nesta janela de transferências

Vitão é candidato a deixar o Colorado neste fim de ano. Inter / Divulgação

NECESSIDADE — Já virou novela.

Não é segredo para ninguém que o Inter precisa vender dois ou três jogadores para dar uma boa melhorada nas finanças, começar a pensar em pagar os credores e voltar a ter crédito na praça.

Um dos nomes sempre cogitados é o de Vitão, que está nos planos de Flamengo e Palmeiras, que segue trabalhando no Beira-Rio e não deixa a certeza de que possa ser trocado por dólares ou euros.

Tite vai vir?

O Inter busca anunciar o quanto antes o seu novo treinador. Alguns nomes vêm sendo consultados pelo atual diretor técnico, Abel Braga, e o mais forte deles é o do ex-treinador da Seleção, Tite. Para tentar sensibilizar o comandante gaúcho, a ideia é oferecer um contrato de longo prazo.

Mesmo com a atual gestão tendo apenas mais um ano à frente do clube, o objetivo é apresentar a Tite um vínculo de, pelo menos, duas temporadas. Por se tratar de um nome de consenso, isso não seria considerado um problema internamente.

Outro fator importante é o fato de Abel e Tite terem uma relação de amizade e de longa data. A presença do novo diretor técnico do Inter, dando suporte, pode pesar para uma resposta positiva.