O jogo que vai ser diferente para o Inter

Colorado está nas mãos de Abel Braga. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Mesmo na obrigação de vencer, o Inter, nas mãos do técnico Abel Braga, será um time cauteloso, com sistema defensivo protegido e não aquela escalação faceira, fácil de ser vazada, como cansou de se ver nos tempos da família Díaz.

Apesar de ser adepto de um futebol ofensivo, o momento exige que a primeira e urgente providência é acabar com a farra dos adversários, independentemente da qualidade e do local dos jogos.