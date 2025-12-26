O jogador que ainda falta no elenco do Grêmio

Savarino cairia como uma luva no elenco de Luís Castro. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

É o que está faltando. Até as paredes sabem que o Grêmio necessita de um camisa 10, alguém com capacidade de pisar na bola, coisa que não teve nestes últimos anos e costuma fazer a diferença na hora do aperto.

O jogador que cairia como um luva no time de Luís Castro se chama Savarino, que parece disposto a sair do Botafogo e uma das opções seria Tricolor. Por isso, há chance de ser anunciado nos próximos dias.