O jogador do Grêmio que deve receber nova chance em 2026

Se ficar, Grando terá a oportunidade de assumir a camisa 1 tricolor. Duda Fortes / Agencia RBS

Já está decidido. Ao contrário do que muitos imaginam, o Grêmio vai tentar renovar com o goleiro Gabriel Grando. Ele vai começar o ano com um novo comando e terá muita chance de virar titular do técnico Luís Castro.

A convicção no reserva de 2025 vai, com certeza, influenciar na ideia de trazer um novo camisa 1 para a Arena.

Se isso acontecer, será por uma grana bem menor que custaria a transferência de Weverton.