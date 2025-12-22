O jogador do Grêmio que deve receber nova chance em 2026

Já está decidido. Ao contrário do que muitos imaginam, o Grêmio vai tentar renovar com o goleiro Gabriel Grando. Ele vai começar o ano com um novo comando e terá muita chance de virar titular do técnico Luís Castro.
A convicção no reserva de 2025 vai, com certeza, influenciar na ideia de trazer um novo camisa 1 para a Arena.
Se isso acontecer, será por uma grana bem menor que custaria a transferência de Weverton.
