O Inter de Abel conseguirá não perder para o São Paulo?

Jeff Botega / Agência RBS

É proibido perder. Se quiser salvar o pescoço da guilhotina, o Inter terá que fazer uma atuação muito melhor do que tem feito, nesta quarta-feira (3), na Vila Belmiro, quando enfrenta o não menos irregular São Paulo.

Agora sob o comando do corajoso Abel Braga, o Colorado será bem mais cauteloso, sem esquecer de atacar, tudo para tentar obter um resultado favorável e chegar vivo na última rodada do Brasileirão.

No outro jogo da noite, o já rebaixado Juventude, com o moral no assoalho, faz seu último jogo do ano em casa contra o ameaçado Santos.

Não é de duvidar que o time da Serra seja motivado com promessa de mala branca de todos os envolvidos no rebaixamento.