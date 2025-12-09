Não será fácil achar um substituto para Abel Braga no Inter

Abel comandou Inter nas duas últimas rodadas do Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Não é tarefa fácil.

Com a informação de Abel Braga, que não quer continuar no cargo, o Inter vai precisar apertar o passo na busca de um novo chefe para o seu vestiário e tudo indica que a missão será bem complicada.

Até agora, nada vazou do Beira-Rio a respeito do assunto, mas tudo leva a crer que as sondagens e procuras já começaram e o nome não será de um estrangeiro.