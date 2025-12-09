Mano Menezes pode ficar sem o emprego entre hoje e amanhã

Mano Menezes deve ter uma reunião com a nova gestão nesta terça-feira (9). Renan Mattos / Agencia RBS

É um indicativo.

Este silêncio da gestão que assumiu o Grêmio na segunda-feira (8) é um sinal de que o técnico Mano Menezes não é unanimidade e pode ficar sem o emprego entre esta terça (9) e quarta-feira (10), após a reunião que está agendada entre as partes.

Certo mesmo é que não haverá novela sobre o assunto, em razão da escassez de tempo e até porque o tema é de rápida resolução.