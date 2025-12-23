Mais um jogador do Inter pode estar de saída

Bom finalizador, Vitinho é observado pelo mercado da bola. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Mais um que está namorando. O bom ano com a camisa do Inter rendeu ao atacante Vitinho uma oferta do futebol chinês e um olhar mais atento do Santos. O clube paulista quer mais atacantes para ajudar o diferenciado Neymar.

O jogador ainda pertence ao Dinamo de Kiev e tem contrato com o Inter até a metade de 2026. Se for vontade do jogador, os cofres colorados podem receber um trocado de compensação.