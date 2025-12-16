Luís Castro prefere um tipo de jogador que falta ao Grêmio

Grêmio analisa os nomes de possíveis reforços para a posição. Vitor Silva / Botafogo,Divulgação

Em seguida vamos saber. Uma das curiosidades do torcedor gremista reside no esquema de jogo do técnico Luís Castro, que se apresenta no próximo domingo (21) na Arena e vai esmiuçar tudo numa entrevista coletiva.

O que parece certo é que o novo comandante não abre mão de um jogador que o Grêmio não tem faz muito tempo e prejudicou a campanha de 2025: um armador.