Inter tem um concorrente de peso

Tite é alvo do Cruzeiro. André Ávila / Agencia RBS

Pintou concorrência. Após a eliminação da Copa do Brasil, o técnico Leonardo Jardim se despediu do Cruzeiro, que elegeu Tite como favorito para ocupar o cargo e certamente não vai poupar dinheiro para fechar negócio.

Esse interesse dos mineiros pode significar o fim do sonho do Inter na contratação do profissional e o melhor de tudo é correr atrás do plano B, uma vez que as atividades começam logo em seguida.

