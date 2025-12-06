Inter precisa fazer sua parte e ainda entregar a "alma ao Criador" 

Chegou o último capítulo. Neste domingo (7), no Beira-Rio, o Inter enfrenta o Bragantino e fica na torcida por tropeços de Vitória, Fortaleza e Ceará para salvar o pescoço da sempre afiada guilhotina.
Tarefa muito complicada para quem está com o moral no subsolo, mas que precisa achar um jeito de fazer a sua parte e entregar a alma ao Criador para evitar o detestável rebaixamento.
