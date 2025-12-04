Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Mais uma goleada 
Opinião

Inter já garantiu a matrícula na Série B

Derrota para o São Paulo por 3 a 0 é um castigo merecido para um time ruim

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS