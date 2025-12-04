Inter já garantiu a matrícula na Série B

Com o resultado, Colorado cai uma posição no Z-4. GUILHERME DIONíZIO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Acabou o brinquedo. Num jogo em que estava proibido de perder, o Inter levou um sonoro 3 a 0 do São Paulo, caiu posição na tabela e vai para o último jogo, contra o Bragantino, no Beira-Rio, devidamente matriculado na Segundona.

Mais uma derrota vergonhosa, um castigo merecido para um time ruim e, principalmente, para a diretoria mais incompetente do clube, que vai para seu último mandato completamente manchada.