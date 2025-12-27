Inter ganha uma difícil missão para 2026

Vitão deverá deixar o Inter. Rossano Alves / RBS TV, reprodução

Está quase fechado. Depois de várias ameaças, parece que agora, finalmente, o Inter vai negociar Vitão, seu mais destacado zagueiro, para o Cruzeiro, que inclui uma boa grana e a vinda de dois jogadores para o Beira-Rio.

Com a saída do melhor defensor, o Inter ganha uma missão nada fácil de ser resolvida: encontrar um substituto que se aproxime de um jogador cobiçado por muitos e que vai deixar muita saudade.