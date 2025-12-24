Inter dá sinal que pensa em brigar por alguma coisa em 2026

Tudo acertado. O atacante Carbonero, um dos poucos que se salvou na péssima campanha do Inter em 2025, vai seguir trabalhando no Beira-Rio, depois do acerto entre o clube gaúcho e o argentino Racing.
Um bom negócio para quem não tem dinheiro, pensa na chance de ter um time capaz de brigar por alguma coisa na nova temporada e goza de muito pouco crédito na praça.
