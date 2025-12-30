Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Chance de ouro
Opinião

Grêmio terá vestibular no início da temporada

Será uma ótima oportunidade para Luís Castro conhecer melhor os atletas da base

Adroaldo Guerra Filho

