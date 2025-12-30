Grêmio terá vestibular no início da temporada

Luís Castro já demonstrou que vai usar jogadores da base no elenco principal. Pedro H. Tesch / Grêmio FBPA

Nem poderia ser diferente. Por absoluta falta de tempo para se preparar, o Grêmio já decidiu que vai encarar as primeiras rodadas do Gauchão com a rapaziada da base, o que significa um verdadeiro vestibular para a maioria.

Será uma ótima oportunidade para o técnico Luís Castro definir a nominata de quem fica nos profissionais e de quem fica na base para ganhar mais casca antes de ser aproveitado.