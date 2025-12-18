Cristian Olivera deve se transferir para o Bahia. Renan Mattos / Agencia RBS

Não é nenhuma surpresa. Como se imaginava, o Grêmio começou a faxina no vestiário, com a intenção de diminuir o número de jogadores e passar a pensar nos novos contratados para 2026.

Por enquanto, o Tricolor deve fazer dinheiro com a saída de Alysson e está perto de anunciar a transferência do uruguaio Cristian Oliveira, que quer jogar no Nacional, mas está mais perto do Bahia.