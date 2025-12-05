Foi só o começo para o Inter

Gestão deve uma vela para cada santo. GUILHERME DIONíZIO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Se alguém acha que as coisas vão mudar no Inter depois do fracasso no Brasileirão, pode tirar o cavalinho da chuva e se preparar para emoções fortes após a virada do calendário.

A gestão incompetente, se alguém ainda não sabe, tem mais um ano de mandato, agora sem dinheiro, devendo uma vela para cada santo e na dependência de um milagre financeiro para fazer um time regular.