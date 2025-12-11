Faxina no departamento de futebol do Inter era necessária

Era necessário.
Excluindo D'Alessandro, que pediu para sair, o Inter fez uma faxina no departamento de futebol, com muitas demissões e mudanças que se faziam necessárias após o fracasso de 2025.
Pelo pouco tempo disponível, espera-se que nos próximos dias a situação esteja resolvida, com a definição dos substitutos e as primeiras contratações para o próximo ano.
