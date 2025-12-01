Expectativa com a oitava posição no Brasileirão deve encher Arena contra o Fluminense

Pintou a chance.
Nesta terça-feira (2), quando faz o último jogo do ano na Arena, o Grêmio tem a oportunidade de assumir o oitavo lugar na tabela e ficar no aguardo do desfecho da Copa do Brasil para disputar a pré-Libertadores.
Pela importância que o jogo ganhou, é fácil deduzir que a nação azul vai aparecer em grande número e empurrar o time do técnico Mano Menezes para mais um grande resultado.
