Expectativa com a oitava posição no Brasileirão deve encher Arena contra o Fluminense

Será mais um grande resultado. Jeff Botega / Agencia RBS

Pintou a chance.

Nesta terça-feira (2), quando faz o último jogo do ano na Arena, o Grêmio tem a oportunidade de assumir o oitavo lugar na tabela e ficar no aguardo do desfecho da Copa do Brasil para disputar a pré-Libertadores.

Pela importância que o jogo ganhou, é fácil deduzir que a nação azul vai aparecer em grande número e empurrar o time do técnico Mano Menezes para mais um grande resultado.