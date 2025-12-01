Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Grêmio
Opinião

Expectativa com a oitava posição no Brasileirão deve encher Arena contra o Fluminense

Jogo será nesta terça-feira, pela 37ª rodada do campeonato

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS