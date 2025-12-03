Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Complicou
Opinião

Derrota do Grêmio é inesperada e esbarra em falhas individuais 

Tricolor está mais longe da sonhada vaga indireta à Libertadores 

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS