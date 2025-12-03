Derrota do Grêmio é inesperada e esbarra em falhas individuais 

Soteldo marcou os dois gols da vitória do Fluminense. Duda Fortes / Agencia RBS

Ficou bem mais difícil. Num jogo que buscava os três pontos, o Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Fluminense, dentro da Arena, e complicou sua ideia de disputar a pré-Libertadores do próximo ano.

Uma derrota inesperada, que pode ser lamentada pelo melhor futebol apresentado, e que esbarrou na falha de Volpi, no primeiro gol, e erros de quem tinha, na hora decisiva, o papel de finalizar.