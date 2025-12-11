Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Novo comandante
Opinião

Busca do Grêmio por técnico já é assunto encerrado

Apesar de ainda não ter anunciado, o Tricolor já tem treinador para o início do trabalho no próximo dia 2

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS