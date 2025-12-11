Busca do Grêmio por técnico já é assunto encerrado

Luís Castro chega na Arena com mais cinco parceiros de trabalho. Vítor Silva / Botafogo,Divulgação

Assunto encerrado.

Apesar de ainda não ter anunciado, o Grêmio já tem técnico para o início do trabalho no próximo dia 2 e ele atende pelo nome de Luís Castro, que chega na Arena com mais cinco parceiros de trabalho.

Todos os principais detalhes estão resolvidos e o assunto só não foi totalmente resolvido pela troca de documentação, que deve ser solucionado nesta quinta-feira (11).

Histórico do treinador

O técnico português estava livre no mercado desde novembro deste ano após a saída do Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

Castro já tem experiência no futebol brasileiro, pois treinou o Botafogo no começo da gestão Textor, entre 2022 e 2023. No time carioca, foram 79 jogos, com 42 vitórias, 15 empates e 22 derrotas.

Além disso, foi por oito anos o diretor técnico das categorias de base do Porto.