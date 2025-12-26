Assusta a lentidão da direção do Inter

Pezzolano ainda não recebeu nenhum reforço para 2026. Filipe Maciel / Inter / Divulgação

Devagar. Estamos que no final das férias e o Inter ainda tem vários assuntos que estão pendentes, como um executivo e, principalmente saídas e chegadas de jogadores para a temporada 2026.

Pelo que parece, o Colorado, muito em razão dos problemas financeiros, vai ser dos últimos a resolver as questões pendentes, o que não é bom para quem precisa mudar quase tudo.