Acabou a espera para o torcedor do Inter

Sem Tite, com o pires na mão, o Inter botou o bloco na rua e bateu o martelo com o técnico uruguaio Paulo Pezzolano.
Ele deve desembarcar em breve em Porto Alegre e assumir o time para a temporada de 2026.
É uma contratação com o aval de Abel Braga, que também deve estar presente no Beira-Rio para receber o treinador e ajustar os detalhes do início do trabalho.
