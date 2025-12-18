Acabou a espera para o torcedor do Inter

Pezzolano foi campeão da série B pelo Cruzeiro. Thomas Santos / Cruzeiro,Divulgação

Sem Tite, com o pires na mão, o Inter botou o bloco na rua e bateu o martelo com o técnico uruguaio Paulo Pezzolano.

Ele deve desembarcar em breve em Porto Alegre e assumir o time para a temporada de 2026.

É uma contratação com o aval de Abel Braga, que também deve estar presente no Beira-Rio para receber o treinador e ajustar os detalhes do início do trabalho.