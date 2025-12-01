Abel Braga pode virar o maior herói dos torcedores colorados

Treinador comanda o time nos dois últimos jogos do Brasileirão. Jeff Botega / Agencia RBS

É muita coragem.

Mesmo sabendo que o circo está pegando fogo, o técnico Abel Braga aceitou um desafio de fazer o Inter reagir nos dois últimos jogos do Brasileirão e escapar do quase inevitável rebaixamento.

Carismático, conhecedor do riscado, campeão do mundo, o novo comandante colorado terá uma missão difícil pela frente e pode virar o maior herói dos torcedores que vestem vermelho.