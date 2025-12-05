A novela interminável do Grêmio

A demora atrapalha o planejamento. Jeff Botega / Agencia RBS

Verdade que a direção eleita do Grêmio só assume na próxima semana, mas outra verdade é que já deveria ter mais coisas acertadas além da chegada de Paulo Pelaipe e da permanência de Luiz Felipe Scolari.

Essa demora para definir se Mano Menezes seguir como técnico é uma prova de que não existe convicção no nome do técnico e atrapalha um planejamento para iniciar 2026.