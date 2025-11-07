Será a hora de o Inter tentar outra mudança?

Não deu certo. Mesmo faltando um bom pedaço de estrada, dá para se dizer que a troca de comando técnico do Inter piorou a qualidade do time, transformou o vestiário numa crise e pode ser o estopim de uma queda.
Com um aproveitamento risível, atuações desastrosas, talvez seja a hora da direção rever conceitos e tentar uma nova mudança em busca de um desempenho melhor e um fim de festa sem solavancos.
