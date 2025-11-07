O que sobrou para o Grêmio no Brasileirão

Resultado contra o mineiros encaminhou o objetivo do Grêmio para o restante do campeonato. Renan Mattos / Agencia RBS

Sobrou a Sul-Americana para o Grêmio. A derrota, na Arena, para o Cruzeiro, deixou o Tricolor mais afastado da turma que briga por vaga na pré-Libertadores, que significa um prêmio nada pequeno nesta altura da competição.

Dono de 39 pontos, ainda ameaçado pelo Z-4, o time do técnico Mano Menezes está com a cara de quem vai faturar um prêmio que não é o maior e nem o melhor, mas não deixa de ser um prêmio.