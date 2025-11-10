Guerrinha

Guerrinha

Trabalha desde 1986 no Grupo RBS. Foi repórter em ZH e virou colunista do Diário Gaúcho desde a fundação do jornal, em 2000. Também é comentarista de jogos e participa do programa Sala de Redação, na Rádio Gaúcha.

Respirando por aparelhos
Opinião

O Inter voltou a ser o inconfiável de quase sempre

Colorado cedeu o empate para o Bahia e perdeu dois pontos valiosos

Adroaldo Guerra Filho

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS