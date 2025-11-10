O Inter voltou a ser o inconfiável de quase sempre

Inter chegou a abrir 2 a 0 no placar na partida contra o Bahia. Jefferson Botega / Agência RBS

Nada fora da curva.

Mesmo jogando mais do que vinha fazendo, o Inter abriu 2 a 0 no placar contra o Bahia, mas voltou a ser o inconfiável de quase sempre no segundo tempo, quando cedeu o empate e perdeu dois pontos valiosos.

Agora, com um jogo a menos dentro de casa, o time do técnico Ramón Diaz tem a obrigação de buscar pontos como visitante para sair da turma que está respirando por aparelhos.