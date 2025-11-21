O Inter deu um belo passo

O time da família Díaz agora tem tempo para acertar mais detalhes. JONATHAN FEITOSA DE SOUSA / W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Fora de casa, com um a mais quase o tempo inteiro, o Inter conseguiu o que mais queria: derrotou o Ceará, por 2 a 1, chegou aos 40 pontos e deu um belo passo para salvar o ano, sem o rebaixamento.

Feliz pelo resultado em Fortaleza, o time da família Díaz agora tem tempo para acertar mais detalhes, fazer mais uma vitória contra o Santos, na segunda-feira (24), para acalmar de vez o momento turbulento.