Mais uma pedreira para o Inter

Inter precisará do apoio das arquibancadas hoje à noite. Renan Mattos / Agencia RBS

Neste sábado (8), no Beira-Rio, o Inter, sem vitória nos últimos quatro jogos, que desaprendeu de marcar gol, recebe o perigoso Bahia, com a obrigação de somar pontos para não correr o risco de entrar no elevador do Z-4.

Outra parada indigesta para o time do técnico Ramón Díaz, que continua atrapalhado, jogando bulhufas, que não mete medo em ninguém e vai precisar como nunca do empurrão das arquibancadas.