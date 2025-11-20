Mais um jogo do ano para o Inter

Torcida espera um partida de alto nível de Alan Patrick. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Será complicado. Nesta quinta-feira (20), em Fortaleza, o assustado Inter volta a campo, agora com a missão de enfrentar o Ceará, que cumpre bom papel no Brasileirão, tem o costume de fazer bonito em casa, num jogo bem complicado.

Sem vencer fora de casa faz um tempão, o time do técnico Ramón Diaz tem a obrigação de somar ponto, evitar um novo fracasso, que pode deixar o Inter muito mais próximo do detestável grupo dos rebaixados.

