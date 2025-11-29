Jesus está chamando o Inter

Inter levou 5 a 1 do Vasco. ALEXANDRE DURÃO / ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Com a mesma bolinha de sempre, o Inter perdeu para o Vasco, de goleada, e deu a senha de que vai precisar se agarrar nos resultados paralelos para tentar escapar do detestável rebaixamento.

Uma derrota muito merecida para um time ruim, sem a mínima confiança, que tem um técnico que sabe muito pouco e para uma diretoria incompetente, que não sabe nada de futebol.