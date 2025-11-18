Inter vai com a "gravata apertada" para o jogo contra o Ceará

Carbonero e Borré devem sair da seleção colombiana para ajudar o Inter na partida em Fortaleza. Duda Fortes / Agencia RBS

Muito próximo da porta de entrada do detestável Z-4, o Inter terá que ser bem diferente do que tem sido, quinta-feira (20), contra o Ceará, longe de casa, se quiser evitar dias turbulentos no Beira-Rio.

Este é daqueles jogos de alto risco, que exige concentração, suor do início ao fim, quase sem erros.

Será contra um adversário que está feliz da vida com a continuidade na elite e sonha om Sul-Americana.