Inter tem nova chance de colocar ordem na casa

Ramón Díaz não poderá reclamar de falta de tempo para montar o time para a sequência do Brasileirão Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

É agora ou nunca. Ainda muito ameaçado de queda, o Inter terá dez dias pela frente para dar uma boa arrumada na casa, alcançar seu objetivo e fazer o torcedor passar uma virada de ano sem ouvir flauta dos adversários.

O tempo que terá para treinar, ajustar quase todos os desajustes é mais do que suficiente para o Colorado cumprir os cinco jogos que restam de uma maneira mais qualificada do que tem feito.