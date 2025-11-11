Inter tem nova chance de colocar ordem na casa

É agora ou nunca. Ainda muito ameaçado de queda, o Inter terá dez dias pela frente para dar uma boa arrumada na casa, alcançar seu objetivo e fazer o torcedor passar uma virada de ano sem ouvir flauta dos adversários.
O tempo que terá para treinar, ajustar quase todos os desajustes é mais do que suficiente para o Colorado cumprir os cinco jogos que restam de uma maneira mais qualificada do que tem feito.
