Inter tem chance de encerrar a angústia da torcida

Gol de Ricardo Mathias contra o Ceará ajudou a aliviar a pressão sobre o time. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Chegou a hora. Animado com a vitória sobre o Ceará, em Fortaleza, o Inter não tem o direito de achar que está mais tranquilo.

O Colorado precisa encarar o Santos, segunda-feira, no Beira-Rio, com mais fome ainda do que teve contra o último adversário.

Este é daqueles jogos decisivos, proibitivo de erros, que a presença do torcedor pode fazer a diferença a favor do Inter e acalmar de uma vez por todas o sofrido ano.